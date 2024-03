Hurlach

06:07 Uhr

Hurlacherin setzt Ostertrends: "Ich bin bekannt für meinen struppigen Style"

Sandra Janicher bietet besonders viele neutrale Gestecke an, die sich an natürlichen Materialien orientieren.

Plus Ostern ist bei Floristin Sandra Janicher aus Hurlach Hochsaison. Besonders gefragt sind Kränze und Sträuße. Die 27-Jährige bietet zudem Kurse, in denen Teilnehmerinnen das Binden lernen.

Von Dagmar Kübler

Frische, fröhliche Farben und lieblicher Blumenduft – genau das ist es, was viele Menschen jetzt brauchen, um einen Kontrast zum trüben Winter zu setzen. Wer die Tür zu Sandra Janichers Blumenladen öffnet, wird sofort von beidem umgeben. Viele handwerklich gebundene Kränze und kreative Blumengestecke warten darauf, auf dem Ostertisch den Glanzpunkt zu setzen. Vor drei Jahren hat die Hurlacherin ihren Laden in der stilvoll umgebauten Garage in ihrem Haus eröffnet. Gelernt hat sie ihr Handwerk in Augsburg – und schnell ihren eigenen Stil entwickelt. Dieser ist schlicht, Glitzer und Glimmer sucht man hier vergebens. Dafür versprühen natürliche Materialien ihren Charme.

Die Hurlacher Floristin bietet Kundinnen und Kunden auch Kurse an, bei denen sie das Binden von Sträußen und Kränzen unterrichtet. Foto: Christian Rudnik

Hurlacher Floristin bindet Osterkränze gerne mit Wildkäutern

Bei Janicher darf dieser ruhig etwas wild sein. „Ich bin bekannt für meinen struppigen Style“, sagt sie und deutet auf einen aus Ästchen geflochtenen Osterkranz, aus dem Thymian, Lavendel und Olivenzweige wild herausragen. In der Mitte lugt ein goldener Hase hervor, umringt von Wachteleiern und getupften, kleinen Federn – typische Accessoires in der Osterfloristik. Dekoriert ist das Arrangement in einem geflochtenen Korb. Daneben liegt ein üppig bestückter Kranz mit einem Windlicht mit Kerze in der Mitte. Besonders auffällig sind hier die mit Flechten besetzten Zweige, die mit ihrem Grau-Grün eine besondere Harmonie zum Eukalyptus eingehen. Besonders gut passen dazu das rosefarbene Schleierkraut und die Staticien, neben getrockneten Mohnkapseln und kuschelig-weichem Trockengras.

