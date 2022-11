Advent in Kaltenberg: Märchenwunderwelt und Lichterglanz

Magischer Advent: Das ist das Motto bei dem wohl ungewöhnlichsten Weihnachtsmarkt in der Region rund um das Schloss in Kaltenberg.

Hinter dem großen Eingangstor zum Schloss tut sich allen, die das Träumen nicht verlernt haben, eine einzigartige Atmosphäre auf, in der besonders Familien mit Kindern magische Märchenwunder erleben dürfen. Tausende LED-Leuchten, gespeist vom eigenen Solarfeld, illuminieren das Schlossgelände mit dem Weihnachtsmarkt und den weitläufigen Zauberwald. Die mehr als 80 weihnachtlich geschmückten Marktstände zeigen heimische und auch italienische, tschechische und österreichische Handwerkskunst, dazwischen werden kulinarische Köstlichkeiten angeboten, und es gibt vier adventlich bespielte Bühnen.

Leichtfüßige Elfen in Lichtergewändern schweben zwischen Besuchern, Burgfräuleins auf Stelzen grüßen freundlich herab, Märchenfiguren huschen vorbei, Barden stimmen ihre Instrumente, Hexenbesen und zauberhafte Fantasiegewänder hängen in den Bäumen, ein Nikolaus mit Krampus, ferner ein Hirte mit Esel sind unterwegs auf der Schlossstraße, während in der großen Arena der Feuer speiende Riesendrache mit lautem Gebrüll erwacht. Sieben bunte Zwerge haben sich irgendwo versteckt, und die fündig gewordenen Kinder erwartet am Ende der Zwergenrallye die Prinzessin mit einem Geschenk.

Beim Weihnachtsmarkt in Kaltenberg kommen die Ideen für drei Jahre zusammen

"Wir hatten zwei Jahre und elf Monate Pause und konnten die Weihnachtsmarktideen für 2020 und 2021, als dann doch nichts stattfinden durfte, nun mit realisieren", erzählt Heinrich Prinz von Bayern, den der riesige Nikolaus neben der Ritterschwemme um ein Vielfaches überragt. In den vergangenen drei Monaten hätten täglich 15 bis 20 Leute aus ganz Deutschland diese Traumwelt aufgebaut, ergänzt Pressesprecher Markus Wiegand, der das Marktgelände bis in den letzten Winkel kennt und auf einige Besonderheiten hinweist. "Es ist die fünfte Version des Weihnachtmarktes, den es erstmals 2016 gab, der immer größer wurde und sich in diesem Jahr über das ganze Gelände erstreckt", informiert Heinrich Prinz von Bayern am Eröffnungsabend, an dem es zwischendurch heftig regnete. Die neugierigen Kinder störte das wenig, sie versammelten sich vor der liebevoll dekorierten Märchenbühne, auf der die bekanntesten Geschichten der Gebrüder Grimm in alten Gewändern gelesen und gespielt wurden.

Ein riesiger Nikolaus blickt bei der Ritterschwemme über den Kaltenberger Weihnachtsmarkt. Foto: Lenard Kürtök

150 Profis gestalten ein Rahmenprogramm. Deswegen wird in Kaltenberg beim Weihnachtsmarkt auch Eintritt erhoben. In einer Hütte, das sie ihr Zuhause nennen, bereiten einige der Mitwirkenden in einem riesigen Topf Chili con Carne über dem offenen Feuer zu. Überall auf dem Gelände glimmt in kunstvoll gearbeiteten Metalltonnen wärmende Glut. Im Schlosshof wächst nahe dem Rotkäppchenweg eine magische Riesenbohnenranke in den Nachthimmel, konzipiert nach der Vorlage des englischen Märchens "Hans und die Bohnenranke".

Mehr magischer Zauber als Glühweinduft in Kaltenberg

Neben hochwertiger Handwerkskunst aus Holz, Metall, Tuch, Glas, Ton und Porzellan, wunderschön modellierten Kerzen, besonderem Weihnachtsschmuck, filigranen Goldschmiedearbeiten und einer Fülle an kreativen Erzeugnissen lädt lebendiges Handwerk zur näheren Betrachtung ein. In der historischen Hufeisenschmiede werden beispielsweise kleine Elfenhufeisen am offenen Feuer angefertigt und gegen ein Zwei-Euro-Stück eingetauscht. Dazu werden Geschichten über 500 Jahre alte Glückshufeisen erzählt. Irina Yashina stellt mit viel Sorgfalt und einem Lötkolben, einem "Brandmalereigerät", wie sie es nennt, auf Holz gebrannte Kunstwerke, auch nach Wunschmotiven, her. Die üblichen Weihnachtsmarktgetränke gibt es überall, doch dominant sind sie nicht, sodass statt Glühweindunst ein magischer Zauber in der Luft liegt.

Der Weihnachtsmarkt ist an den Adventswochenenden geöffnet freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 11.30 bis 22 Uhr und sonntags von 11.30 bis 20 Uhr.

Tickets gibt es online oder an der Tageskasse, Kinder unter zwölfJahren sind frei.