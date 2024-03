Beim Ritterturnier wird heuer um ein diamantenes Schwert gekämpft

Im Juli kämpft beim Ritterturnier in Kaltenberg wieder das Gute gegen das Böse. Verkörpert werden sie von Ulrich dem Starken und seinem Widersacher Wolfbarth.

Beim Kaltenberger Ritterturnier wird in diesem Jahr um ein diamantenes Schwert gekämpft. Darum geht es in der neu inszenierten Turniershow in der Arena, die an drei Wochenenden im Juli aufgeführt wird.

In diesem Jahr ringen Ulrich, der Starke und sein Widersacher Wolfbarth um ein diamantenes Schwert, das ein besonderes Geheimnis birgt. Mit dabei sind diesmal auch Ritter aus Asien, wie Attila, der Mongole und Kato, der Tsunami, ein furchtloser Samurai, kündigt die Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs-GmbH kurz vor Ostern an. Und dann gibt es da ja noch einen Schamanen, dessen magische Kräfte sich für Ulrich hoffentlich als nützlich erweisen werden. Zwei Stunden lang kann das Publikum mitfiebern, wenn der Kampf zwischen Gut und Böse in der Arena ausgefochten wird. In vollem Galopp preschen die Ritter aufeinander los. Lanzen brechen. Feuerkugeln fliegen. Die Ritter auf ihren Pferden zeigen atemberaubende Stunts ebenso wie epische Dressuren und eindrucksvolle Choreografien.

Los geht das Ritterturnier in Kaltenberg am 12. Juli 2024 mit der Gauklernacht

Zu einem Tag in Kaltenberg gehört aber auch das Rahmenprogramm auf dem Schlossgelände. Auf fünf Live-Bühnen treten Gaukler und Musiker auf, dazu kommen zahlreiche Marktstände und Schänken. Handwerker zeigen ihre Kunstfertigkeit bei der Arbeit mit Stahl, Kupfer, Glas, Wolle oder Leder. In den mittelalterlichen Lagern tummelt sich allerlei Volk. Über offenem Feuer hängen Töpfe, in denen gekocht wird. Ritter ziehen über das Gelände und lassen die Schwerter klingen. Beim Umzug der Büßer verbreitet sich eine mystische Stimmung auf dem Gelände. Zum Abend hin erklingen die Fanfaren. Sie rufen die Menschen in die Arena, wo alsbald die Ritterturniershow beginnt.

Traditionell beginnt das Ritterturnier in Kaltenberg mit der Gauklernacht, in diesem Jahr am Freitag, 12. Juli. An den folgenden beiden Freitagen, 19. und 26. Juli, finden die Nachtturniere statt, an den Samstagen, 13., 20. und 27. Juli die Abendturniere und an den Sonntagen, 14., 21. und 28. Juli die Tagesturniere und Kinderritterturniere. (AZ)

