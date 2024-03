In zwei Firmen im Kaltenberger Gewerbegebiet wird eingebrochen

Unbekannte hebeln in der Nacht auf Samstag bei einer Firma eine Tür auf und bei der anderen ein Fenster. Dabei entsteht ein hoher Sachschaden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in zwei Firmen im Kaltenberger Gewerbegebiet eingebrochen. Die Täter hebelten eine Türe beziehungsweise ein Fenster auf und gelangten so in die Gebäude.

Dabei entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro. Lediglich bei einer Firme wurde eine Geldkassette mit circa 500 Euro entwendet. (AZ)

