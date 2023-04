Schloss Kaltenberg verwandelt sich wieder in eine mittelalterliche Turnierstadt

Im Juli steigt auf Schloss Kaltenberg wieder das Ritterturnier. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich dieses Jahr auf die eine oder andere Überraschung freuen.

Wenn Mitte Juli die Fanfaren ertönen und Gaukler, Spielleute, Marketender, Handwerker sowie tapfere Ritter mit ihren edlen Pferden in Scharen gen Schloss Kaltenberg strömen, ist es wieder Zeit, das größte mittelalterliche Ritterturnier der Neuzeit zu feiern und in eine Welt einzutauchen, die voller Lachen, Magie, Musik und Abenteuer ist.

Ritterturniere sind Fest und sportlicher Wettkampf zugleich. Nirgendwo lässt sich laut einer Pressemitteilung diese einzigartige Symbiose besser erleben, als auf Schloss Kaltenberg. An drei Wochenenden im Juli verwandelt sich das weitläufige Areal von Freitag bis Sonntag in eine mittelalterliche Turnierstadt, die voller Überraschungen und Attraktionen steckt.

Den Auftakt des Turniers bildet die Gauklernacht am 14. Juli. Für diese haben sich die in diesem Jahr anwesenden Musikgruppen etwas Besonderes ausgedacht: Statt in den bekannten Formationen werden sich die Gruppen mischen und neu zusammenfinden und so für einzigartige Töne sorgen. Das Kaltenberger Publikum darf sich unter anderem auf die Auftritte der Gruppe Koenix freuen, die neben bekannten Bands wie Corvus Corax oder Tanzwut, mit ihrem Mittelalter-Sound begeistert.

Wagemutige Stunts und Kunststücke in der Arena auf Schloss Kaltenberg

An den Marktständen finden sich neben Schmied oder Glasbläser in diesem Jahr auch wieder Gewerke wie die Seilerei, in der an authentischen Holzmaschinen gezeigt wird, wie Seile von höchster Qualität gefertigt werden konnten. Vorbeischauen sollte man laut der Mitteilung auch bei den kundigen Heilerinnen, die nicht nur den Körper mittels Massage zu pflegen wissen, sondern die auch imstande sind, den Geist eines jeden Besuchers und einer jeden Besucherin spirituell zu reinigen.

Beim Ritterturnier ist auch außerhalb der Arena einiges geboten. Foto: Oliver Wolff (Archivbild)

Zum abwechslungsreichen Treiben auf den fünf Livebühnen, an den Marktständen sowie in den Tavernen, Schänken und den mittelalterlichen Lagern, gesellt sich der Höhepunkt eines jeden Turniertages: die große Ritterturniershow in der Arena. Dieses Jahr steht auf Schloss Kaltenberg wieder eine vollkommen neu und aufwendig inszenierte Liveshow in der Arena auf dem Programm, versprechen die Veranstalter. Umtriebige und listige Machenschaften des schwarzen Ritters sorgen für ein unterhaltsames und spannendes Ränkespiel beim Ringen zwischen Gut und Böse und der alles entscheidenden Frage: Wer wird das Turnier gewinnen und das Schicksal des Landes bestimmen? Pferde und ihre wagemutigen Reiter zeigen Stunts und Kunststücke.



Wer seinen Tag auf Schloss Kaltenberg mit einem kulinarischen Highlight verbinden möchte, kann zu seinem Ticket jetzt direkt auch ein Rittermenü mit Platzgarantie und in entspannter Atmosphäre dazubuchen. Mehr Informationen dazu sowie zu Show und Rahmenprogramm finden sich im Internet unter: www.ritterturnier.de. (AZ)

