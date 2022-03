Kaufering

07:03 Uhr

Kaufering muss für Bauprojekte tief in die Tasche greifen

Plus In der Marktgemeinde stehen einige Bau- und Sanierungsaufgaben an. An der Mittelschule entwickeln sich die Kosten nicht nach Wunsch. Das ist aber nicht das einzige Problem.

Von Dagmar Kübler

Der Marktgemeinderat Kaufering beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit Vergaben, denn zahlreiche große Bau- und Sanierungsaufgaben stehen an oder sind bereits in vollem Gange. Dazu zählen die Generalsanierung der Mittelschule, das Baugebiet Lechfeldwiesen V, der Bau eines neuen Feuerwehrhauses, Straßenbauarbeiten sowie die Erneuerung der Schließanlagen kommunaler Gebäude. Was der Gemeinderat zu den Kostenentwicklungen sagt.

