Kaufering: Udo und Gerlinde Mäder feiern Diamantene Hochzeit

Plus Udo und Gerlinde Mäder aus Kaufering sind seit 60 Jahren verheiratet. Bei der Heirat muss das Paar, das später eine Fahrschule eröffnet, Hürden überwinden.

Seine „Schnegge“ Gerlinde hat der Oberfranke Udo Mäder 1958 kennengelernt. Als 17-Jähriger arbeitete er als Platzanweiser im Kronen-Filmtheater Lichtenfels. Das Kino gehörte der Familie seiner späteren Frau. Die vier Jahre ältere Gerlinde saß an der Kasse, er war „der wichtigste Mann“, wie er lachend sagt. Vor 63 Jahren wurden die beiden ein Paar, am 5. Oktober 1961 wurde geheiratet – nicht ohne Hürden.

Denn Udo Mäder war noch nicht volljährig, die gerichtliche Erklärung ließ auf sich warten, Nachwuchs aber war bereits unterwegs. Und so kam Tochter Bettina im November als „Zweimonatskind“, wie sie fröhlich sagt, zur Welt. Bettina Karnasch ist es auch, die dafür sorgte, dass Gerlinde und Udo Mäder anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit Besuch von unserer Zeitung bekamen. Anfangs hätten sich ihre Eltern gesträubt, erzählt sie, sich aber dann geehrt gefühlt.