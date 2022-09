Kaufering

Projekt "Zukunftsmacher": Was sich Kauferinger Jugendliche wünschen

Jugendliche aus Kaufering erarbeiteten in der Lechauhalle Vorschläge, die sie dann an Bürgermeister Thomas Salzberger weitergaben. Auf dem Bild ist die Arbeitsgruppe von Nicole Boywitt zu sehen.

Plus 30 junge Menschen aus Kaufering folgen der Einladung von Bürgermeister Thomas Salzberger und diskutieren in der Lechauhalle darüber, welche Angebote ihnen in der Marktgemeinde fehlen.

Sich Gedanken über die Zukunft machen, also Zukunftsmacher sein: Unter diesem Motto hat der Kreisjugendring bereits in mehreren Orten des Landkreises eine Veranstaltung organisiert. Nun war auch Kaufering an der Reihe. Das Projekt soll Kindern, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich über ihre Gemeinde auszutauschen und Verbesserungsvorschläge einzubringen.

