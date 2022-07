Kaufering

vor 17 Min.

Vom Kleinbetrieb zur Großfirma: corpuls in Kaufering feiert Jubiläum

Plus Das Kauferinger Unternehmen corpuls feiert sein 40-jähriges Bestehen. Mittlerweile hat es rund 400 Beschäftigte. Beim Jubiläumsfest tritt Kabarettist Bruno Jonas auf und sorgt für viele Lacher.

Von Hertha Grabmaier

„Wenn diese Defibrillatoren nicht so effektiv wären . . .“, ließ Bruno Jonas spontan in sein abendfüllendes Programm „Meine Rede“ einfließen, als er über den demografischen Wandel sinnierte. Weil Günter Stemple 1982 im Keller an der Verbesserung der Effektivität eben dieser Defis tüftelte, konnten jetzt – 40 Jahre später – mehr als 400 Mitarbeitende der Kauferinger Firma corpuls mit Angehörigen und Ehrengästen ein Jubiläum feiern. Und zu diesem Anlass präsentierte Kabarettist Bruno Jonas sein Programm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .