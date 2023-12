Bürger zufrieden trotz kommunaler Herausforderungen in Kinsau

Plus In Kinsau herrscht eine Atmosphäre der Zufriedenheit, obwohl die Gemeindepolitik vor einigen Herausforderungen steht.

Mit der aktuellen Gemeindepolitik scheinen die Kinsauer und Kinsauerinnen anscheinend zufrieden zu sein: Bei der Bürgerversammlung gab es kaum Wortmeldungen. Themen waren unter anderem das Projekt Dorfgemeinschaftshaus und der Aufbau einer Nahwärmeversorgung.

In ungewohnter Atmosphäre gab Bürgermeister Marco Dollinger heuer seinen Rechenschaftsbericht ab. Da die Mehrzweckhalle abgerissen wurde und derzeit als Dorfgemeinschaftshaus erst wieder neu aufgebaut wird, kamen die Bürger und Bürgerinnen im Sportheim zusammen. Knapp 50 Zuhörer und Zuhörerinnen (einschließlich der Gemeinderatsmitglieder) waren gekommen – für Kinsauer Verhältnisse eher wenige.