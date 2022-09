Schule im Kreis Landsberg: Start mit einem Lächeln

Plus Zum Schulstart gibt es im Landkreis Landsberg viele strahlende Gesichter. Ein Kommentar zum Abschied von der Maskenpflicht.

In bayerischen Schulen begrüßt das neue Schuljahr am Dienstagvormittag Schülerinnen sowie Schüler und verabschiedet gleichzeitig – zumindest vorerst – die Maskenpflicht. Selbstverständlich kann weiterhin eine Maske im Unterricht getragen werden – im Treppenhaus oder in engen Schulgängen ist das zum Schutz vor Corona bestimmt auch weiterhin sinnvoll. Aber auf die Nähe zu Schulhoffreundinnen und -freunden will in keinem Fall verzichtet werden, immerhin für 15 pausenlange Minuten.

