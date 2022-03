Kreis Landsberg: Hilfsprojekt für Schwalben und andere Vögel

Angeblich bringen Schwalben Glück. Doch sie finden im Landkreis Landsberg immer schwerer geeignete Stellen. Eine Erfindung soll die Wohnungsnot lindern.

Im Volksmund heißt es, dass Schwalben den Höfen, unter deren Dächern sie ihre Nester bauen, Glück bringen. Durch ihre Anwesenheit sollen Blitz, Hagel, Sturm und anderes Unheil abgewehrt werden. Doch heute geht es den Schwalben selbst immer schlechter, denn sie leiden unter akutem Wohnungsmangel. Das soll sich aber bald ändern – dank der Erfindung von Klaus Janke aus Finning.

Im Rahmen des „Artenhilfsprojekt Gebäudebrüter“ soll die Wohnungsnot im Landkreis Landsberg nun gelindert werden. Unter dem Motto „do samma dahoam“ stellen der Landesbund für Vogelschutz Landsberg und die Untere Naturschutzbehörde Gebäudeeigentümern und insbesondere Milchviehbetrieben sowie Pferdehaltern kostenlose Nisthilfen zur Verfügung.

Ein Artenhilfsprojekt für Schwalben und andere Gebäudebrüter

Die Rauch- und Mehlschwalben sind als Kulturfolger an menschliche Siedlungen als Lebensraum gebunden. Beide Schwalbenarten bauen ihre Nester an oder in Gebäuden, die Mehlschwalbe in der Regel unter Dachvorsprüngen am rauen Putz von Fassaden, die Rauchschwalbe am häufigsten in Kuhställen. Zum Nestbau verwenden sie lehmige Erde, die in Pfützen gesammelt und mit Speichel zu einer festen, kugelförmigen Masse verklebt wird.

Die Brutzeit dauert in der Regel von Mai bis September, in diesem Zeitraum finden zwei Bruten statt. Die Brutdauer beträgt 14 bis 16 Tage, nach weiteren 23 bis 30 Tagen fliegen die Jungschwalben zum ersten Mal aus. Dabei werden sie von ihren Eltern und anderen erwachsenen Vögeln begleitet und abends wieder ins Nest zurückgeführt. Schwalben besitzen einen besonders ausgeprägten „Gemeinschaftssinn“. Sie jagen und sammeln Nist- und Polstermaterial gemeinschaftlich, beim Ausfliegen der Jungen sowie bei der Abwehr von Feinden arbeitet die Kolonie zusammen.

Beim sogenannten „Hassen“ führen sie in Gruppen Scheinangriffe auf Luftfeinde wie den Sperber aus und verteidigen so ihre Kolonie. Vögel ohne eigene Brut helfen anderen bei der Aufzucht der Nestlinge, oft helfen auch die Jungvögel der ersten Brut bei der Aufzucht des zweiten Geleges.

Größere Kolonien sind meist an landwirtschaftlichen Gebäuden mit Viehhaltung oder in Ortszentren mit einzelnen Nestern über mehrere Gebäude verteilt zu finden. Die Schwalbennester sind durch das Bundesnaturschutzgesetz ganzjährig geschützt und dürfen auch außerhalb der Brutzeit, wenn die bedrohten Vögel in Afrika überwintern, weder beschädigt noch zerstört werden.

In Deutschland gehen die Brutpaarzahlen beider Schwalbenarten seit den 1970er-Jahren merklich zurück. Dieser Negativtrend ist in den meisten Regionen auf ein verringertes Nahrungs- und Nistmaterialangebot zurückzuführen. Durch zunehmende Flächenversiegelung, bei der sich besonders das Asphaltieren von Feldwegen negativ auswirkt, verschwinden die für den Nestbau wichtigen Lehmpfützen.

Das fortschreitende Höfesterben verschlimmert die Wohnungsnot

Daneben gilt der Verlust von Nistplätzen durch Gebäudemodernisierungen als zentraler Faktor für die starken Bestandsrückgänge. Gerade im ländlichen Bereich gehen dörfliche Strukturen zunehmend verloren und durch das stetig fortschreitende Höfesterben sowie die aus Gründen des Tierschutzes begrüßenswerte Umstellung vieler Milchviehbetriebe von Anbinde- auf Freilaufhaltung gehen den Rauchschwalben die Ställe aus. Die neuen Ställe sind im Gegensatz zu den alten hell, offen und zugig. An den glatten Wänden haftet das Nistmaterial nicht. Das bedeutet: In diesen modernen Ställen bauen die Schwalben, die geschützte Winkel oder Ecken im Dachbereich bevorzugen, nur noch sehr vereinzelt.

Die gute Nachricht: Die von Klaus Janke aus Finning erfundene und konstruierte Nisthilfe – der „Schwalbenwinkel“ – kann hier Abhilfe schaffen. Ein aus sägerauem Holz gefertigter Würfel, nach vorne hin offen, mit Seitenwänden, Boden und Dach. In diesem geschützten Bereich können die Schwalben ihr Nest auch in modernen Offenställen bauen.

Falls in direkter Umgebung kein Nistmaterial zu finden ist, lässt sich zusätzlich eine angepasste Nistschale einsetzen. Das Anbringen von Nisthilfen ist auch bei der Mehlschwalbe eine einfache Maßnahme, die lokal zu schnellen Bestandsverbesserungen führen kann. Durch das Anlegen von temporären Lehmpfützen zur Brutzeit kann der natürliche Nestbau beider Arten einfach und effektiv auch im privaten Bereich gefördert werden. (lt)

„Artenhilfsprojekt Gebäudebrüter“ schließt neben den Schwalben auch den Mauersegler ein, der insbesondere im städtischen Bereich lebt. Wer sich an diesem Artenhilfsprojekt beteiligen möchte, kann sich an Klaus Janke unter der Telefonnummer 0174/3176673 oder per E-Mail an likla.janke@gmx.de wenden. Wer die kostenlosen Nisthilfen an Gebäuden anbringen will, wird von LBV-Gebäudebrüterspezialisten vor Ort beraten.