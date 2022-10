Energieagentur LENA für Nachhaltigkeits-Preis nominiert

Die Lena Service GmbH ist mit ihrem auch in Landsberg ansässigen Partner swilar eetec GmbH für den Energy Efficiency Award 2022 nominiert.

Das Thema sichere Energieversorgung hat in diesem Jahr aufgrund der Auswirkungen des Ukrainekriegs massiv an Bedeutung gewonnen. Noch stärker in den Fokus gerückt ist auch das Thema Energieeffizienz. Eine Expertenjury mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien hat jetzt aus rund 130 eingereichten Wettbewerbsbeiträgen 15 Projekte für den diesjährigen Energy Efficiency Award (EEA) nominiert. In der Kategorie „Gemeinsam mehr erreichen!“ ist die LENA Service GmbH (Landsberger Energieagentur) für die fossilfreie Wärmeversorgung von Liegenschaften mithilfe mobiler Wärmespeicher, die mit Abwärme gespeist werden, nominiert. Die fünf Gewinner werden am 14. November bei der Preisverleihung des dena Energiewende-Kongresses in Berlin ausgezeichnet. Bei dena handelt es sich um die deutsche Energieagentur.

Gaskrise: Mobile Energiespeicher im Fokus

Bei einem Pressetermin der LENA Service GmbH mit ihrem Partner der swilar eetec GmbH in Landsberg zeigen sich die Verantwortlichen erfreut über die Nominierung und stellen das eingereichte Projekt vor. Sukzessive sei der Ausbau der fossilfreien Wärmeversorgung von landkreiseigenen Liegenschaften mit abwärmegespeisten mobilen Wärmespeichern intensiviert und das Projekt vorangetrieben worden. „Im Kreis entsteht mit dem Engagement der beteiligten Firmen, des Landratsamts, von Gemeinden und Biogasanlagenbetreiber ein umfassendes Wärmecluster“; so Tobias Schmid, Geschäftsführer der Lena Service GmbH. Er hat mit seinen Partnern das Projekt als erstes im Lechtalbad in Kaufering umgesetzt. Auch das Bad und das Seniorenheim in Greifenberg setzen auf mobile Wärmespeicher. Weitere Liegenschaften wie das Warmfreibad in Thaining stehen im Fokus.

Tobias Schmid, Geschäftsführer, der Lena Service GmbH, demonstriert die Technik am Container am Lechtalbad. Foto: Julian Leitenstorfer Photographie



Der mobile Wärmetransport geht auf eine Initiative ehrenamtlicher Mitarbeiter der Landsberger Energieagentur zurück. Ein Team von Ingenieuren hat das Projekt vorangetrieben. Das Herz der neuen mobilen Wärmespeicher, die seit Juli 2020 im Einsatz sind, ist ein in Edelstahl gefertigter Rohrbündelwärmetauscher. Die LENA Service GmbH kümmert sich um die Projektierung. Die swilar eetec GmbH hält das Patent auf die durch jahrelange Entwicklungsarbeit in Landsberg konstruierten mobilen Wärmetransporter, agiert als Technologiepartner für die LENA Service und vermarktet die Technologie deutschland- und europaweit. Sie haben sich zum Ziel gesetzt in den nächsten Jahren 30 Gigawattstunden Abwärme pro Jahr neu in Nutzung zu bringen. Sie fordern von der Politik gleichwertige und faire Marktbedingungen für erneuerbare Heizlösungen.

