Landsberg: Wie Gedenken und Kultur vereint werden

Die Vereine Gedenken in Kaufering und Bürgervereinigung Landsberg planen eine Veranstaltungsreihe zum Kriegsende am 27. April 1945. Auch Gäste aus Israel werden im Landkreis zu Gast sein. Was alles geboten ist.

Die Ankunft der US-Armee im Landkreis Landsberg am 27. April 1945 war für Tausende Menschen eine Befreiung. Die Amerikaner entdeckten in Landsberg und in der näheren Umgebung elf Konzentrationslager, die zum Außenlagerkomplex Dachau gehörten. Heute spielt das Gedenken und die Erinnerung an die grausame Zeit des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle in der Region. Die beiden Vereine Gedenken in Kaufering und Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert organisieren heuer eine große Veranstaltungsreihe. Was dabei geboten ist.

Es sei wichtig, die Vergangenheit nicht zu vergessen und gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einzutreten. In den vergangenen Jahren zeigte sich laut einer Pressemitteilung, dass vor allem bei jungen Leuten eine Begeisterung und ein Ehrgeiz für eine moderne Gedenkarbeit entstanden ist. Jugendliche bringen sich mit ihren Ideen ein und organisieren Schulbesuche von Zeitzeugen. Für die „Gedenk- und Kulturtage 2022“ arbeiten die Vereine Gedenken in Kaufering und Bürgervereinigung Landsberg eng zusammen.

Benedikt Mayr, Sophia Albrecht und Max Frommer (von links) präsentieren das Programm der Gedenk- und Kulturtage. Foto: Gedenken in Kaufering

„Wir freuen uns sehr, dass wieder einige Freunde aus Israel eine Reise zu uns antreten können“, sagt Benedikt Mayr, stellvertretender Vorsitzender bei Gedenken in Kaufering. „Leider können dieses Jahr wohl keine direkten Zeitzeugen mehr zu uns kommen. Einige Holocaustüberlebende haben uns in den letzten Monaten verlassen, andere können nicht mehr reisen oder haben noch Sorgen wegen der Pandemie“. Dennoch freut sich der Verein, dass wieder Kinder und auch Enkel der Holocaustüberlebenden nach Kaufering kommen, um von ihren Eltern und ihren eigenen Erfahrungen im Bezug auf den Holocaust zu sprechen. „Wir werden auch wieder zahlreiche Schulen im Landkreis besuchen. Leider teilen uns viele Lehrerinnen und Lehrer aber auch mit, dass aufgrund des engen Lehrplanes, eigentlich keine Zeit für diese Schulbesuche ist. Als Verein beunruhigt das etwas – lange werden direkte Gespräche mit Überlebenden nicht mehr möglich sein“, so Tyll-Patrick Albrecht, Vorsitzender von Gedenken in Kaufering.

Neben der Gedenkstunde in der Welfenkaserne Landsberg (Beginn 10 Uhr) am Mittwoch, 27. April, findet am selben Tag um 17 Uhr ein Gedenken der Vereine mit der Marktgemeinde am Bahnhof Kaufering statt. Das weitere Programm der Gedenk- und Kulturtage:

Filmvortrag „Jüdische Feste feiern“: Die meisten Menschen wissen, dass Juden gerne Feste feiern und kennen vielleicht den Begriff „Chanukka“. Doch was macht Leben heute aus, welche Musik wird gehört und welche Art von Comedy gibt es? Mit diesen Fragen hat sich der Verein Gedenken in Kaufering unter der Leitung der 21-jährigen Studentin und Videografin Sophia Albrecht auseinandergesetzt. Herausgekommen ist eine sechsteilige Videoreihe, die am Donnerstag, 28. April, ab 19 Uhr im Nebenraum der Cantina Charlotta in Kaufering gezeigt wird (Einlass auf Spendenbasis ab 18.30 Uhr).

XGames mit Alexej Boris: XGames ist ein partizipatives Live-Game, in dem Menschen konfrontativ für die Methoden, Argumente und Denkweisen von extremistischen Gruppen sensibilisiert werden. Manipulation und Wettbewerb ziehen die Teilnehmenden in einen Sog der Radikalisierung. In der anschließenden Reflexion werden das Erlebte und die eigenen Handlungen aufgearbeitet, um eine Immunisierung vor extremistischem Gedankengut zu erreichen. Los geht es im Theatersaal der Grundschule Kaufering am Dienstag, 3. Mai, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr; Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse 15 Euro).

Bei den Gedenk- und Kulturtagen tritt unter anderem Leonid Chizhik auf. Foto: TJ Krebs

Leonid Chizhik – Jüdische Komponisten in Jazz: Leonid Chizhik ist bekannt für seine Fähigkeit, verschiedenste musikalische Ausdrucksformen organisch zu vereinigen. Über die Grenzen der ehemaligen UdSSR hinaus war Chizhik weltweit in den renommiertesten Hallen zu Gast, darunter der Kölner Philharmonie. Als Professor in Weimar und München bildete er eine Reihe Musiker aus, die inzwischen selbst in der Szene eine hohe Bekanntheit genießen. Das Konzert findet im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg am Donnerstag, 5. Mai, ab 19 Uhr statt (Einlass ab 18.30 Uhr; Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 15 Euro).

Stummfilmklassiker „Der Golem": Der Film wird mit Livemusik des Aljoscha-Zimmermann-Ensembles gezeigt. Aljoscha Zimmermann war ein bekannter Pianist und Komponist für Stummfilme. Das Ensemble besteht heute aus seiner Tochter Sabrina Zimmermann (Violine) und Mark Pogolski (Klavier). Berühmt wurde es für die Fähigkeit, dem Stummfilm viel Ausdruckskraft zu geben und, wie es in der Pressemitteilung heißt, den Bildern Gefühle und Geschichten zu entlocken. Die Vorstellung beginnt am Samstag, 7. Mai, ab 20 Uhr im Landsberger Stadttheater (Tickets sind im Vorverkauf auch beim Stadttheater und dem Reisebüro Vivell erhältlich für zehn Euro, Abendkasse: 15 Euro).

Alpen Klezmer – Zum Meer: Andrea Pancur (Gesang), für das wegweisende Projekt „Alpen Klezmer" mit dem Deutschen Weltmusikpreis ausgezeichnet, hat die koscheren Gebirgsjodler ins Reisebündel gepackt und zieht über die Alpen. Die Bayerin slowenischer Abstammung und ihr israelischer Weggefährte Ira Shiran (Akkordeon) wildern, wie es ihnen gefällt und schmuggeln Lieder über den Brenner auf der Suche nach Jiddischland, bis man nicht mehr weiß, ob der Münchner Stadtteil Obergiesing nicht doch in Italien oder in Isny liegt. Das Konzert findet am Dienstag, 10. Mai, ab 19 Uhr im Vortragssaal des Schondorfer Landheims statt (Einlass ab 18.30 Uhr; Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse 15 Euro). (lt)

Reservierung/Buchung per Mail an gedenken@ktmweb.de (50 Prozent Rabatt für unter 30-Jährige).

