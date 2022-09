Landkreis Landsberg

vor 24 Min.

Polizei muss Angeklagten zu Verhandlung im Landsberger Amtsgericht bringen

Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand. Beamte mussten einen Angeklagten zu einer Verhandlung zum Landsberger Amtsgericht bringen.

Plus Ein 54-Jähriger greift nach dem Feiern in einer Iglinger Diskothek Polizeibeamte an und beleidigt sie. Deshalb muss er sich vor Gericht verantworten, doch er erscheint zunächst nicht zur Verhandlung.

Von Gerd Lodenkämper Artikel anhören Shape

Vor dem Landsberger Amtsgericht musste sich jetzt ein 54-jähriger Installations- und Heizungsbaumeister aus dem Landkreis wegen des Vorwurfs der Beleidigung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des tätlichen Angriffs auf sie verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn, in der Nacht zum 1. Mai dieses Jahres zunächst vor einer Iglinger Diskothek mehrere Polizeibeamte beleidigt zu haben und während der erforderlich gewordenen Verbringung zur Dienststelle nach ihnen getreten und wiederholt versucht zu haben, sie zu beißen. Auch dabei und auf der Dienststelle soll er sie ständig beleidigt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .