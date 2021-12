Landkreis Landsberg

18:03 Uhr

Tierfreunde im Kreis Landsberg: Ein klares Ja zum Böllerverbot

Giani Di Staola aus Pitzling mit ihren Zwillingen Gianluca (links) und Tristan und ihrer Katze Calzone und den Hunden Any (9) (links) und Becki (16).

Plus Auch heuer ist es verboten, Silvesterraketen an öffentlichen Plätzen abzuschießen. Tierfreunde im Kreis Landsberg freut das. Sie berichten auch, was sie besonders ärgert.

Von Dagmar Kübler

Feuerwerksraketen in den Himmel zu schießen und damit das neue Jahr einzuläuten, ist für viele eine lieb gewordene Tradition zu Silvester. Durch das von der Regierung erlassene Böllerverbot fällt das Silvesterfeuerwerk doch nun erneut – wie auch 2020 – aus. Während viele Menschen und vor allem Familien mit Kindern dem Krachen und Zischen nachtrauern, profitieren Tiere davon, dass es ruhig bleibt. Das Landsberger Tagblatt hat Tierbesitzer nach ihren Silvester-Erfahrungen und Meinungen zum Böllerverbot gefragt.

