Wechsel im Schulamt: Steffen Heußner ist jetzt der Chef der Lehrer

Wechsel bei der Leitung im Landsberger Schulamt: Auf Brigitte Sulzenbacher folgt Steffen Heußner als Fachlicher Leiter und Schulamtsdirektor. Was der 43-Jährige zum Lehrermangel sagt und warum Sulzenbacher insbesondere die Nachwuchslehrer am Herzen lagen.