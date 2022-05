Das ist bald auf der Landsberger Wiesn los

Wann 500 Trachtler durch die Altstadt ziehen und Senioren ein Gratis-Hendl erhalten. Ein Überblick über das Festprogramm in Landsberg, das sich über zwei Wochenenden erstreckt.

Bald heißt es auf der Waitzinger Wiese wieder „O´zapft is“. Das beliebte Volksfest, die „Landsberger Wiesn“ findet von, Freitag, 13. Mai, bis Sonntag, 15. Mai, und von Donnerstag, 19. bis Sonntag, 22. Mai, statt. In diesem Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf ein abwechslungsreiches Programm, unterhaltsame Fahrgeschäfte und auf gemütliche Stunden im Festzelt freuen. Vom Wiesn-Rummel mit beliebten Fahrgeschäften, von Autoscooter bis Kettenkarussell, mit typischen Volksfestleckereien wie Bratwurst und Zuckerwatte und dem traditionellen Umzug, bietet die Landsberger Wiesn für alle Altersstufen viel Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern. Das musikalische Angebot im Festzelt besticht durch sein abwechslungsreiches Programm von Blasmusik über Schlager bis Partysound.

Seniorennachmittag auf der Landsberger Wiesn: Hier gibt es die Gutscheine

Am Donnerstag, 19. Mai, lädt die Stadt Landsberg zum gemütlichen Seniorennachmittag ein. Alle Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren mit Erstwohnsitz in Landsberg werden zu einem Freigetränk und einem halben Hendl eingeladen. Um Wartezeiten am Veranstaltungstag zu vermeiden, werden die Gutscheine am Mittwoch, 11. Mai, von 14 bis 16 Uhr im Historischen Rathaus (Stiller Gang) gegen Vorlage des Personalausweises ausgegeben.

Passend zum Beginn des Wochenendes findet am Freitag, 20. Mai, der Familiennachmittag statt. Von 14 bis 19 Uhr können Kinder und Jugendliche die Fahrgeschäfte der Landsberger Wiesn zu ermäßigten Preisen nutzen. Als besonderes Highlight kommt an diesem Tag der Ballonkünstler Ballontom ins Festzelt. Außerdem gibt es Kinderschminken und eine T-Wall-Kletterwand der AOK.

Wann der große Vereinsumzug der Landsberger Wiesn stattfindet

Am Sonntag, 22. Mai, findet der große Vereinsumzug statt. Der Festumzug beginnt um 15.30 Uhr in der Spöttinger Straße und führt entlang folgender Strecke weiter: Von der Katharinenstraße geht es über die Karolinenbrücke zur Hubert-von-Herkomer-Straße. Der Umzug begibt sich dann weiter auf den Hauptplatz und über Herzog-Ernst-Straße und Hinterer Anger zur Sandauer Brücke, wo sich die Vereine über die Von-Kühlmann-Straße und den Gottesackerangerweg schlussendlich auf dem Festplatz Waitzinger Wiese zusammenfinden.

Musikalisch begleitet wird der Umzug von der Stadtkapelle Landsberg und der Stadtjugendkapelle Landsberg. Die fast 500 Teilnehmenden sind Mitglieder von Trachten- und Heimatvereinen aus Landsberg und Umgebung sowie von verschiedenen Vereinen aus der Stadt Landsberg und den Ortsteilen. Aufgrund des Umzuges werden folgende Straßensperrungen eingerichtet: Ab 14 Uhr ist die Spöttingerstraße für die Aufstellung des Umzuges gesperrt. Kurz vor und während des Festumzuges wird der Marschweg des Festumzugs von 15 bis etwa 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.

