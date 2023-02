Das Quorum-Ballett aus Portugal reißt die Landsberger mit

Plus Das Quorum Ballett sorgt mit Hashtag#free für ein volles Haus im Stadttheater Landsberg. Am Anfang gibt es einen Schockmoment.

Das international erfolgreiche Quorum Ballett aus Portugal begeisterte das Landsberger Tanztheaterpublikum bereits zum vierten Mal und mobilisierte auch diesmal zu „Hashtag#free“ eine so beachtliche Fangemeinde, dass im Stadttheater nur noch Stehplätze angeboten werden konnten. Mit dieser grandiosen Performance konnte Theaterleiter Florian Werner gleich zur Eröffnung der neuen Spielzeit einen absoluten Glanzpunkt setzen. Vor der Aufführung wurde es aber hektisch.