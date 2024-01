Die Landsberger Feuerwehr wird nach den Neuwahlen weiblicher

Plus Der Feuerwehrverein Landsberg hat eine neue Vorsitzende. Der Kommandant blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Kaum ist das neue Jahr ein paar Tage alt, schon hatte die Landsberger Feuerwehr bis zu ihrer Jahresversammlung vier Einsätze zu verbuchen. Dennoch, laut stellvertretendem Kommandanten Christian Wind war das ein relativer ruhiger Jahresstart. Ruhig verliefen auch die Neuwahlen. Die Führung des Feuerwehrvereins ist jetzt in weiblicher Hand. Auf Robert Peez folgte Theresa Lichtenstern als Vorsitzende.

In seiner Abschiedsrede nannte Robert Peez als Hauptaufgabe für die Zukunft, die Jugendfeuerwehr zu unterstützen und die Ausbildung in den Vordergrund zu stellen. Die beiden Vorsitzenden Robert Peez und Hendrik Vockmann wurden nach ihre zehnjährige Amtszeit mit Ovation verabschiedet.