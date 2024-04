Landsberg

vor 17 Min.

Drei moderne und provokante Varianten von Romeo und Julia

Plus Viva Randerscheinungen feiert in Landsberg mit "Rome(o/a) und Julia(n)" Premiere. Am Ende gibt es lautstarke Jubelrufe.

Von Sarah Schöniger

Der soziokulturelle Verein Viva Randerscheinungen fiel schon öfter durch provokante Theaterstücke auf. Und auch das neueste Stück „Rome(o/a) und Julia(n)“, das seine Premiere in der Landsberger Mittelschule feierte, reiht sich in diese Tradition ein. Leicht bekleidete Körper, erotische Szenen, misogyne Männerrollen und eine Vielfalt an Schimpfwörter waren in den rund zweieinhalb Stunden auf der Bühne zu sehen.

Wer freizügige Kostüme, deftige Sprache und sozialkritische Inhalte verkraften kann, der wird einen Abend voller romantischer Geschichten, witziger Dialoge, mitreißender Gesangseinlagen und liebevoll gestalteten Tanzchoreografien genießen können. Vorgeführt wurden drei Varianten des klassischen Shakespeare-Dramas „Romeo und Julia“.

