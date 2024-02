Landsberg

Ein mythischer Tanz ums Feuer im Stadttheater in Landsberg

Plus Das Navdhara India Dance Theatre begeistert mit Körperbeherrschung, Anmut und Bewegungskunst in Landsberg. Und es fordert die Zusehenden heraus.

Von Bärbel Knill

Die Exotik Indiens, Tanztheater von einem fremden Kontinent – vielleicht war es das, was das Landsberger Stadttheater restlos füllte, als das Navdhara India Dance Theatre, eine zeitgenössische Ballettcompagnie aus der Region Mumbai, mit seiner Produktion „Agni“ hier zu Gast war. „Agni“ ist Sanskrit und bedeutet Feuer, und so begann eine Traumreise durch ein rätselhaftes Universum aus Mythen, Gesten, Drehungen und Sprüngen, die die Zuschauer begeisterte, aber auch viele Fragen hinterließ – die vielleicht auch gar nicht beantwortet werden müssen oder sollen.

Die Bühne ist dunkel, eine Tänzerin in rupfenartigem, knappem Gewand ist spärlich beleuchtet. Dann ein lautes Knistern, Rauschen, Prasseln – Feuer. Weitere Tänzerinnen erscheinen sowie Tänzer in grauem Hosenrock mit nacktem Oberkörper. Man fühlt sich erinnert an Tempeltanz, Sufi, Samurai – dieser Eindruck wird noch verstärkt, als ein Stock wie zum Kampf zum Einsatz kommt. Musik gibt es kaum bei dieser Vorführung – gelegentlich eingespielte Geräusche, Trommeln oder Gesang. Vieles findet in Stille statt, man hört die Tritte auf dem Bühnenboden. Auch die Beleuchtung bleibt die gesamte Aufführung über spärlich – düster wie ein Traum.

