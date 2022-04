Ersetzen bald Roboter die Maurer auf dem Bau?

Die Bauinnung Landsberg diskutiert über Häuser aus dem 3D-Drucker, Ideen gegen den Fachkräftemangel und weitere Zukunftsthemen der Branche.

Den Drucker starten, und schon steht das Eigenheim: Ganz so einfach ist ein Hausbau per 3D-Drucker nicht, doch im Juli 2021 wurde in Beckum in Nordrhein-Westfalen immerhin das erste Haus dieser Art präsentiert. Auch wenn das optische Ergebnis reine Geschmackssache ist – ein Meilenstein wurde damit dennoch gesetzt. Auch im Bausektor stellt man sich die Frage, ob Ziegelsteine bald dem Granulat weichen. Das war eines der Zukunftsthemen bei der Mitgliederversammlung der Bauinnung Landsberg. Dazu lud Norbert Kees, amtierender Obermeister, seine Kollegen und Kolleginnen vor Kurzem nach Kinsau ein.

Bauinnung Landsberg diskutiert Zukunftsthemen

Mit seinem Stellvertreter Matthias Baab begrüßte der Obermeister die anwesenden Innungsmitglieder, den amtierenden Kreishandwerksmeister Markus Wasserle, Thomas Schmid vom Landesverband Bayerischer Bauinnungen (LBB), Lukas Goliszewski als Vertreter der Berufsschule Landsberg und Peter Kokoschka vom Bildungszentrum der Handwerkskammer aus Weilheim. Norbert Kees eröffnete die Mitgliederhauptversammlung mit einem Rückblick und kam auf die aktuelle Lage der Baubranche zu sprechen, denn der Anstieg der Materialpreise scheint kein Ende zu nehmen. So könnten die Unternehmer zwar weiterhin mit vollen Auftragsbüchern rechnen, aber am Ende wird aufgrund des anhaltenden Kostenanstiegs wohl weniger Geld in der Kasse bleiben. Weiterhin stelle sich die Frage: Woher kommen die Fachkräfte? Neben allen Inlands-Initiativen, wie die Nachwuchsgewinnung über Schulen, Ausbildungsmessen, Social-Media-Kampagnen, würden daher die bestehenden Auslandskooperationen mit dem Kosovo und Marokko gehalten, mit Tunesien werde es eine neue geben.

Mit Blick auf die Zukunft stellte der Obermeister die Frage: Welche Innovationen werden die Arbeit auf dem Bau verändern? Neben dem 3D-Druck stehen noch die Methode BIM (Building Information Modeling) sowie der Einsatz von Robotern auf der Liste. Kees verwies auf die Entwicklung eines Seilroboters an der Universität Duisburg-Essen. Das verspreche zwar eine Revolutionierung der Baustellenarbeit, aber bis Roboter auch für kompliziertere Baupläne und unter den normalen Baustellenbedingungen eingesetzt werden können, werde noch einige (Forschungs-)Zeit vergehen.

Ein Begabtenkurs für Bau-Azubis

Thomas Schmid vom LBB gab im Rahmen der Mitgliederversammlung einen kompakten Abriss wichtiger Änderungen. Dabei nahm er die Materialknappheit und die Preissteigerungen ebenso unter die Lupe wie den Stand der Lohnverhandlungen für den Bau. Weiterhin verwies er auf die wichtige Maßnahme des Begabtenkurses für Bau-Azubis und erklärte, dass die teilnehmenden Betriebe, die Innungen sowie die gesamten Bauberufe von dieser Imageaufwertung profitierten. Zum Abschluss machte Schmid auf das Netzwerk für innovativen Massivbau solid UNIT aufmerksam. Die Initiative soll dem Massivbau als gleichwertige Alternative zum Holzbau zu mehr Akzeptanz und Beachtung verhelfen.

Neben den Zukunftsthemen kümmerte sich die Innungsversammlung auch um den Rückblick und die Vorschau auf die Haushaltsdetails 2021 und 2023. Im Anschluss schilderten die Vertreter der Berufsschule Landsberg sowie des Bildungszentrums in Weilheim die derzeitige Schul- und Unterweisungspraxis. Die Schülerzahlen seien erfreulich, sollten aber weiterhin nicht sinken. Die Herausforderung der Onlinebeschulung während der Pandemie konnte zufriedenstellend bewältigt werden.

Lesen Sie dazu auch

Kreishandwerksmeister Markus Wasserle informierte über die organisatorischen und personellen Änderungen seit seiner Amtsübernahme. Wasserle nahm die zukünftigen Aufgaben der KHS in den Blick: Die Ausbildungsmesse läuft nun unter ihrem Dach und findet 2022 in modifizierter Form statt. Weiterhin stehe der Erweiterungsbau der Berufsschule Landsberg an, nach Verzögerungen sei ein Beginn für Januar 2023 geplant. Er verwies auf das Forschungszulagengesetz, das die Innovationsbereitschaft mittelständischer Betriebe mit einer Förderung unterstützt. Die Innungsversammlung endete mit Fragen und Wünschen der Mitglieder. (lt)