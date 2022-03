Landsberg

06:14 Uhr

Gardi Hutter: Eine Anarchistin als Clown im Landsberger Stadttheater

Plus Stadttheater Gardi Hutter ist eine gute Spaßmacherin. Sie kann weit mehr als nur über Stühle stolpern. Warum sie sich nicht Clownin nennt.

Von Jörg Konrad

Ein guter Clown ist zu aller erst einmal Anarchist – nennen wir ihn auch Provokateur des sogenannten Guten Geschmacks. Nichts ist ihm heilig, alles hingegen erlaubt. Er arbeitet sich mithilfe der eigenen Person an der Gesellschaft ab. Leidlich auch an sich selbst. Er strebt nach dem, was sonst kaum jemand will – nämlich, dass man über ihn lacht. Weniger mit ihm, nein, in diesem Fall über ihn.

