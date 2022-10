Landsberg

vor 18 Min.

Humor als Therapie im Stadttheater in Landsberg

Plus Das Duo Gogol & Mäx bietet in Landsberg eine Übungsstunde in Sachen Humor. Was das Besondere an ihrem Auftritt ist.

Von Jörg Konrad

Humor schafft Nähe und verbindet. Humor ist selbststärkend. Humor verändert Leben. Humor kann Grenzen sprengen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht (Tucholsky). Wohl dem, der Humor hat. Und wer nicht? Humor lässt sich trainieren! Eine Möglichkeit hierfür gab es in Landsberg. Hier durfte gelacht und gestaunt werden. Denn der Auftritt von Gogol & Mäx im Stadttheater war insofern nicht nur eine Art Übungsstunde in Sachen Humor.

