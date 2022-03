Landsberger Holzfirma Ilim Timer wehrt sich gegen Boykott-Aufruf

Die Grünen im Landtag fordern dazu auf, die Geschäftsbeziehungen mit Ilim Timber in Landsberg zu beenden. Das holzverarbeitende Unternehmen hält dagegen.

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender des Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, rief diese Woche zum Boykott von Lieferungen von Nadelrundholz durch die Bayerischen Staatsforsten an das Unternehmen Ilim Timber Bavaria auf. Hintergrund ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ilim Timber hat seinen Hauptsitz im russischen Sankt Petersburg. Jetzt meldet sich die Geschäftsführung des Standorts in Landsberg zu Wort und bezieht Stellung. Denn der Boykott-Aufruf erfolge auf Basis falscher Tatsachen, teilt das Unternehmen mit.

Am Mittwoch, 2. März, hat der Landsberger Abgeordnete der Ludwig Hartmann über die Homepage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag und den sozialen Medien die Forderung verlautbaren lassen, „dass der Freistaat mit seinen Staatsforsten, die den bayerischen Bürgerinnen und Bürgern gehören, keine Geschäfte mehr mit russischen Unternehmen“ machen solle. Namentlich wird in dem Zusammenhang Ilim Timber in Landsberg genannt. Auch Bayern müsse seinen Teil zu den Sanktionen gegen Russland beitragen, forderte Ludwig Hartmann mit Blick auf die Reaktionen auf den Angriffskrieg von Staatspräsident Wladimir Putins in der Ukraine in seiner Mitteilung vom 2. März. Ilim Timber in Landsberg sei ein Holz verarbeitendes Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Petersburg, so Hartmann.

Das Unternehmen verweist auf seine Hilfe für die ukrainische Bevölkerung

Diesen Lieferboykott habe man leider in lokalen Medien zu Kenntnis nehmen müssen, schreibt Ilim Timber nun in einer Mitteilung. „Wir stellen wiederholt klar, dass die beiden deutschen Gesellschaften – darunter die Ilim Timber Bavaria GmbH in Landsberg am Lech mit mehr als 350 Mitarbeitern aus der Region – weder Tochtergesellschaften eines russischen Konzerns beziehungsweise einer russischen Gesellschaft sind“, betont das Unternehmen. Noch habe man etwaige Geschäftsbeziehungen – weder Lieferanten- noch Kundenbeziehungen – mit russischen Unternehmen unterhalten, was fälschlicherweise immer wieder behauptet werde.

In diesem Zusammenhang verweist Ilim Timber auf eine Stellungnahme vom Montag, 28. März. Darin hieß es, dass Ilim Timber Germany jede Form von Gewalt als auch die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts und die Verletzung der staatlichen Souveränität ablehne. Für einen Angriffskrieg gebe es keine Rechtfertigung. Außerdem habe die Geschäftsführung der beiden deutschen Ilim-Timber-Standorte bereits am 24. März Stellung zum Krieg in der Ukraine gegenüber den eigenen Geschäftspartnern bezogen.

In Deutschland gibt es zwei Firmenstandorte - in Landsberg und in Wismar

Darin schilderte das Unternehmen: „Ilim Timber Germany war und wird sich immer seiner gesellschaftlichen und humanistischen Verantwortung bewusst sein.“ Neben der klaren Forderung, die kriegerischen Handlungen in der Ukraine zu stoppen, hätte und würde man sich an Projekten beteiligen, die den notleidenden Menschen in der Ukraine zugutekommen. „Entsprechend haben wir bereits am Montag einen fünfstelligen Betrag an die Nothilfe Ukraine überwiesen“, schreibt Ilim Timber. Man plane weitere Unterstützungen für die ukrainische Bevölkerung.

Man sei aktuell im Austausch mit Ludwig Hartmann, habe transparent die Gesellschafterstrukturen offengelegt, und fordere Hartmann nun dazu auf, den öffentlich kommunizierten Lieferboykott-Aufruf, auf Basis falscher Tatsachen, zurückzunehmen und dies entsprechend über die Homepage und Facebook-Profile der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion des bayerischen Landtags klarzustellen.

Die Ilim Timber Gruppe hat weltweit vier Standorte, darunter mit Wismar und in Landsberg zwei Standorte in Deutschland, mit insgesamt mehr als 900 Mitarbeitenden. Durch die Verarbeitung von Nadelholz aus Waldbewirtschaftung werden Holzbauprodukte vorrangig für den regionalen, aber auch für den weltweiten Markt produziert. (lt)