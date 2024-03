Lions übergeben Hauptgewinn ihrer Adventskalender-Aktion

Der Erlös des Projekts kommt dem Hilfswerk des Landsberger Clubs zugute. Für 2024 ist eine Fortsetzung bereits geplant.

Die meisten Adventskalender geraten mit dem letzten Türchen bereits in Vergessenheit. Der Adventskalender der Landsberger Lions hingegen wirkt nach. Nun wurde der Hauptgewinn übergeben: ein E-Bike aus dem Bike Center Landsberg. Die stolze Gewinnerin ist Anja Först. Ihr Vater, Iglings Bürgermeister Günter Först, hatte fünf Adventskalender gekauft und an seine Familienmitglieder verschenkt. Bei der Übergabe des E-Bikes an die glückliche Gewinnerin war neben Bikecenter-Geschäftsführer Marc Ravidat, der die technischen Finessen des Hightech-Drahtesels erklärte, auch Lions-Schatzmeister Dr. Gerhard Gaudlitz dabei, der der Gewinnerin im Namen des Lions Clubs gratulierte und allzeit gute Fahrt wünschte.

Die nachhaltige Wirkung des Adventskalenders der Landsberger Lions zeigt sich laut Pressemeldung auch abseits der über 500 Gewinne in Form von Sachpreisen und Gutscheinen: Der Erlös kommt dem Hilfswerk des Lions Clubs Landsberg zugute, mit dem zahlreiche und vielfältige soziale Projekte und Aktionen unterstützt werden. „Wir danken unseren Sponsoren, Gutscheinspendern und Verkaufsstellen für die großartige Unterstützung“, so Lions-Präsident Andreas Horber. „Ohne diese Unterstützung wäre ein solches Projekt wie der Adventskalender nicht möglich.“

Schülerinnen und Schüler gestalten das Kalendermotiv

Horber hofft für dieses Jahr auf ein ähnlich großzügiges Engagement. Denn voraussichtlich wird es auch in diesem Jahr wieder einen Lions-Adventskalender geben. Der Schülerwettbewerb für das Kalendermotiv läuft jedenfalls bereits. „Der Adventskalender gehört für viele Landkreis-Bürger inzwischen einfach zur Vorweihnachtszeit dazu. Und er hat sich zu einem wunderbaren Mittel entwickelt, das uns dabei hilft, in unserer unmittelbaren Umgebung viel Gutes zu tun“, erklärt Horber. Sein Nachfolger im Amt des Lions-Präsidenten – die Präsidentschaft wechselt bei den Lions turnusmäßig in der Mitte des Jahres – werde weiterhin darauf achten, dass der Club seinen Wahlspruch mit Leben erfüllt: „We serve – wir dienen“. Mit dem Adventskalender der Landsberger Lions werde der Dienst zum Gewinn, und zwar für alle. (AZ)

