Landsberg: Mahnwache für den Frieden

Die CSU und andere Parteien laden zu einer Mahnwache in Landsberg ein. Sie wollen ein Zeichen setzen.

Der Einmarsch der russischen Truppen, das Schicksal der Bevölkerung in der Ukraine, aber auch die Ungewissheit über die Zukunft Europas bewegen die Menschen weltweit und auch im Landkreis Landsberg. Deshalb lädt der CSU-Kreisverband Landsberg als Zeichen eines starken gesellschaftlichen Bündnisses mit weiteren demokratischen Parteien und den Kirchen zu einer Mahnwache am Samstag, 26. Februar, um 17 Uhr auf den Hauptplatz in Landsberg ein.

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

„Auch wenn ich als Bundestagsabgeordneter aufgrund der Sondersitzungen des Deutschen Bundestages in Berlin nicht vor Ort sein kann, ist es mir ein großes Anliegen, dass auch wir im Landkreis ein Zeichen der Solidarität und des Friedens mit den Menschen in der Ukraine setzen“, sagt Michael Kießling. Der CSU-Kreisvorsitzende hat zusammen mit Vertretern von Grünen, SPD, UBV, Freien Wählern und FDP sowie Vertretern der Kirchen die Mahnwache initiiert.

Bei einer Teilnahme an der Mahnwache wird um Beachtung der FFP2-Maskenplicht und des Abstandsgebotes gebeten. (lt)

