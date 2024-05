Landsberg

18:01 Uhr

Neues Multitalent der Landsberger Feuerwehr wird gesegnet

Nicht weil es zur Feuerwehr passt, sondern weil der Heilige Florian ein Märtyrer ist, trug Stadtpfarrer Michael Zeitler bei der Segnung des neuen Feuerwehrautos in Landsberg am Florianitag ein rotes Messgewand.

Plus Bei der Florianifeier wird das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 der Landsberger Feuerwehr gesegnet. Während des Festzugs gibt es einen Einsatz.

Von Hertha Grabmaier

Der Festzug vom Feuerwehrhaus zur Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt am Gedenktag des Heiligen Florian war ein besonderer Anlass zur Freude. Für das mit einer Sonnenblumengirlande herausgeputzte neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16 stand zur Florianifeier der kirchliche Segen an. Zahlreiche Feuerwehrleute, Fahnenträger aus Ellighofen und Reisch, die schwungvoll aufspielende Stadtjugendkapelle mit ihrem Dirigenten Hans-Günter Schwanzer, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, ihr Stellvertreter Moritz Hartmann, sowie Mitglieder des Stadtrats und der Kreisbrandinspektion begleiteten es zur Floriansmesse. Stadtpfarrer Michael Zeitler erbat „Gottes Segen für das Multitalent und alle, denen mit dem neuen Fahrzeug geholfen werden kann“.

In seiner Predigt verglich Zeitler das Wirken des Märtyrers, der stets für andere eintrat, mit dem unermüdlichen Dienst am Nächsten, den Feuerwehrfrauen und Männer leisten. „Junge Menschen finden hier Orientierung, gute und positive Kameradschaft“, so Zeitler. So waren es auch junge Feuerwehrleute, die den von der Stadtjugendkapelle festlich umrahmten Gottesdienst mitgestalteten. Georg Mühlberger übernahm die Lesung, Lena Eierle, Alica Helmberger und Andreas Ackermann trugen einfühlsame Fürbitten vor. Auf dem Platz vor der Kirche erteilte Stadtpfarrer Zeitler seinen Segen. Beim Besprengen von allen Seiten mit Weihwasser traf er lachend auch das Haupt des Dirigenten Schwanzer. Als sich der Festzug auf dem Rückweg befand, konnten alle Umstehenden an der Katharinenstraße hautnah miterleben, wie routiniert Feuerwehrleute vom Feier- in den Einsatzmodus umschalten und innerhalb von Sekunden im Feuerwehrwagen mit Blaulicht und Martinshorn abfahrbereit sein können.

