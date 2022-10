Pfannenstielhaus in Landsberg: Die "Marktszene" wurde aufgefrischt

Plus Seit 85 Jahren ziert eine Marktszene das Pfannenstielhaus in Landsberg. Anlässlich dreier Jubiläen erstrahlt das Werk des Malers Johann Mutter im neuen Glanz.

Nähert man sich der Landsberger Innenstadt von der Alten Bergstraße, fällt das frisch restaurierte Gemälde am Pfannenstielhaus ins Auge. Der Besitzer, Peter Hackenberg, hat die Fassade seines denkmalgeschützten Altstadthauses anlässlich des 120. Geburtstages des Malers Johann Mutter auffrischen lassen. Die Marktszene schuf der 1902 in Geretshausen geborene Bauernsohn vor 85 Jahren: 1937.