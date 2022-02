Schmierereien und aufgestochene Reifen: Staatsschutz ermittelt in Landsberg

Plus Unbekannte beleidigen den Landsberger Landrat und beschädigen ein Fahrzeug unserer Redaktion. Was Thomas Eichinger (CSU) sagt und wie die Polizei die momentane Sicherheitslage wegen Corona bewertet.

Drohungen gegenüber Impf-Ärzten, Holocaust-Vergleiche bei Ausstellungen von Impfgegnern, Schmierereien mit Beleidigungen gegenüber Politikern, nicht angemeldete Versammlungen, bei denen Teilnehmende Messer dabei haben und gegen Maskenpflicht verstoßen, Attacken auf Journalisten: Inmitten der Corona-Pandemie ermittelt die Polizei im Landkreis Landsberg an vielen Ecken und Enden. Landrat Thomas Eichinger (CSU) hat wegen beleidigender Schmierereien Anzeige erstattet. Zudem gab es eine Attacke auf ein Firmenfahrzeug des Landsberger Tagblatts. Die Kriminalpolizei ermittelt.