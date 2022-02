So will der Landsberger Alpenverein klimaneutral werden

Plus Die Landsberger Sektion des Deutschen Alpenvereins hat einen neuen Vorstand und große Pläne. Das Thema Klimaschutz rückt in den Fokus und auch beim Angebot gibt es Neuerungen.

Mit 7300 Mitgliedern ist die Sektion Landsberg des Deutschen Alpenvereins (DAV) der mitgliederstärkste Verein im Landkreis Landsberg. Nun hat er mit Jörg Riedle (46) als neuen Vorsitzenden den Generationenwechsel geschafft. Welche Neuerungen sonst noch anstehen.