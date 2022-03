Theater in Landsberg: Lieber in der Illusion des Guten leben?

Plus Eine sehr gelungene Inszenierung der Moreth Company von „Adams Äpfel“. Eine Groteske, die so manche Weltanschauung des Publikums völlig auf den Kopf stellen könnte. Überzeugende Leistung der Schauspieler.

Was ein Apfelkuchen mit Resozialisierung zu tun hat, das konnte man bei der Premiere (sie wurde um einen Tag verschoben) von „Adams Äpfel – eine moderne Hiobsgeschichte“ erleben. Eine Vorstellung, die vom Landsberger Publikum im Stadttheater begeistert aufgenommen wurde. Regie führte Konstantin Moreth, der auch für den erkrankten Michael Grimm in der Rolle des kleptomanischen Gunnar einspringen musste.