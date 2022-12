Landsberg

Theaterlust: Ein ausgeklügelter Rachefeldzug

Plus Das Ensemble von Theaterlust zeigt das Schauspiel "Der Graf von Monte Christo" unter der Regie von Thomas Luft im Landsberger Stadttheater. Spektakuläre Szenen werden projiziert.

Von Hertha Grabmaier

"Der Mensch ist nicht geschaffen, um glücklich zu sein", so formulierte es Alexandre Dumas in seiner 1844 erstmals erschienenen Fortsetzungsgeschichte über den jungen Seefahrer Edmond Dantès und späteren Grafen von Monte Christo, welche Theatergründer Thomas Luft in der Schauspielversion von Sarah Silbermann, der auch die prächtigen Kostüme zu verdanken sind, fulminant und mit vielen Showeffekten, inszenierte und en passant auf der Bühne die Fäden zog. Die Requisiten, bestehend aus hohen Metallgerüsten, deren verschiedene, über Leitern zu erreichenden Ebenen, dienen den sieben Schauspielerinnen und Schauspielern, um in Windeseile in ihre unterschiedlichen Rollen und Kostüme zu schlüpfen.

