Warum das Schmuckland in Landsberg schließt

Plus Das Schmuckland in der Landsberger Innenstadt ist Geschichte. Inhaber Anselm Joerges nennt die Gründe für die Schließung.

Das Schmuckland im Vorderanger schließt für immer. Seit September vergangenen Jahres suchte Inhaber Anselm Joerges nach Fachpersonal für den Verkauf von Uhren und Schmuck. Erfolglos. „Wir finden kein Personal und geben den Laden deshalb auf“, sagt er unserer Redaktion.