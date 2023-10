Landsberg

12:03 Uhr

Ausstellung in der Zedergalerie: Wo Kunst die Welt schöner scheinen lässt

Plus In der Zedergalerie in Landsberg sind aktuell Arbeiten von Elisabeth Mehrl ausgestellt. Ihr „Schöner Schein“ erfüllt visuelle Sehnsüchte.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Nach Betreten der Zederpassage vom Landsberger Hauptplatz aus, lohnt sich ein Innehalten vor den Schaukästen rechts und links, in denen kleinformatige, gemalte Kostbarkeiten aus der Serie „Von der Zeitlosigkeit“, auf eine besondere Ausstellung in der Zedergalerie hinweisen. Elisabeth Mehrl zeigt mit ihren stimmig gehängten, qualitativ hochwertigen Acrylbildern, des Schmuckes unvergängliche Schönheit, Reinheit und Eleganz im reflektierenden Licht.

Die Künstlerin aus Emmering im Landkreis Ebersberg, die Deutschland 1994 bei der Internationalen Biennale in Kairo vertrat, präsentiert Arbeiten aus ihrem reichhaltigen Repertoire zeitgleich noch in zwei anderen bayerischen Städten. Für ihr künstlerisches Schaffen erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, für ihr enormes Wissen, Lehraufträge für Gestaltung und Malerei. „Wir sind froh, Arbeiten von Elisabeth Mehrl hier zeigen zu können“, sagt Silvia Großkopf, die Vorsitzende des Galerievereins.

