Beim Frühlingsmarkt in Leeder ist viel geboten

Plus Nach zweijähriger Zwangspause kann wieder der beliebte Frühjahrsmarkt in Leeder stattfinden. Abseits des Flohmarkts sorgt eine über 80-Jährige aus Schongau für gute Unterhaltung.

Ein großer Besucherandrang herrschte nach den zwei Jahre Corona-Pause beim Frühjahrsmarkt in Leeder. Vor allem auch Flohmarktanbieter nutzten die Gelegenheit, die angesammelten Gegenstände zu Geld zu machen. Sogar das Wetter hielt trotz der drohenden dunklen Wolken und kurzzeitig ließ sich sogar die Sonne blicken.