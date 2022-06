Eine Notärztin aus Kaufering und der Wettlauf gegen die Zeit

Plus Der Ärztemangel wirkt sich auch auf den Notarztdienst aus. Diesen kennt Dr. Gudrun Nitsche aus Kaufering seit 20 Jahren. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, angehende Mediziner und insbesondere Frauen für diesen Beruf zu begeistern.

„Du bist jung und kreativ? Du improvisierst gern, liebst die Arbeit im Team sowie Spannung und Action? Dann bewirb dich als Notarzt!“ Ginge es nach den Beschreibungen von Dr. Gudrun Nitsche könnte so eine Stellenanzeige für junge Mediziner aussehen. Eigentlich voller verlockender Attribute, zumal man als Notarzt in den meisten Fällen helfen kann und auch Dank und Anerkennung von den Geretteten bekommt, wie Nitsche berichtet. Dennoch unterzieht sich der Notarztdienst einem – bislang kaum wahrgenommenen – Wandel.