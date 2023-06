Weihe der Pietà in der Antoniuskapelle

Als Schlussakkord der Sanierung der Mundrachinger Kapelle konnte eine neue Pietà, eine Kopie des vor Jahrzehnten gestohlenen Gnadenbildes, geweiht werden.

In den vergangenen zwei Jahren wurde die Antoniuskapelle im Westen Mundrachings umfassend saniert. In den Planungen war von Anfang an vorgesehen, der Kapelle sein Gnadenbild zurückzugeben. Die ursprüngliche Skulptur einer Schmerzhaften Muttergottes – offenkundig eine Kopie des Vilgertshofer Gnadenbildes – war in den Sechzigerjahren gestohlen worden. Seither hatten verschiedene Bilder oder Skulpturen die Leere der Altarnische kaschiert.

Auf Anraten von Kreisheimatpflegerin Dr. Heide Weißhaar-Kiem, die die Gemeinde beim gesamten Sanierungsprojekt beriet, sollte die neue Pietà aber keine Skulptur mehr sein. Der Umstand, dass das neue Gnadenbild nur ein Platzhalter für die gestohlene Muttergottes ist, sollte dadurch verdeutlicht werden, dass die neue Pietà nur auf eine Holztafel aufgemalt ist.

Als Maler konnte Franz Kugelmann aus Kleinaitingen gewonnen werden. Obwohl schon im Ruhestand, ließ er sich für das Vorhaben und die Antoniuskapelle begeistern.

Nun konnte die neue Pietà im Rahmen einer kleinen Andacht geweiht werden. Diakon Franz Bauer fand die passenden Worte für die Heimkehr der Muttergottes in die Antoniuskapelle, bevor er das neue Gnadenbild segnete. Anschließend übergab Bürgermeister Dr. Albert Thurner die gemalte Muttergottes in die Obhut der Mundrachinger Bürgerinnen und Bürger. (AZ)