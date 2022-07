Kredit benötigt: Kita-Ausbau in Obermeitingen kostet Millionen

Für die Zwischenfinanzierung des Umbaus der alten Schule zur Kindertagesstättemuss die Gemeinde Obermeitingen einen Kredit aufnehmen.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Obermeitinger Gemeinderat die Finanzierung des Umbaus und der Erweiterung der alten Schule zu einer Kindertageseinrichtung und Begegnungsstätte behandelt. „Wir kommen nicht umhin, Kredite von knapp zwei Millionen Euro aufzunehmen, um die Rechnungen bezahlen zu können“, legte der Kämmerer der VG Igling, Otto Lichtblau, dem Gremium dar.

Vorausschauend sind im Haushaltsplan für dieses Jahr Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 1,97 Millionen Euro vorgesehen, die noch nicht in Anspruch genommen wurden. Es solle eine Zwischenfinanzierung für maximal fünf Jahre sein, bis die Bauplätze im neuen Baugebiet Süd VI verkauft seien. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Aufnahme von Krediten auf. Die Obermeitinger Gemeindeverwaltung wird die Höhe und die Laufzeiten der einzelnen Kredite festlegen.

Begegnungshütte am Badesee erhält Zuschuss

Auch auf der Tagesordnung stand ein Zuschuss für den Fischereiverein: Für Baumaßnahmen an der Begegnungshütte am Badesee erhält der Fischereiverein einen investiven Zuschuss in Höhe von rund 3000 Euro, das entspricht 30 Prozent der angesetzten Baukostensumme.

Ebenso wurde der sogenannte Kernwegenetzausbau behandelt. Kernwege sind ortsübergreifende öffentliche Feld- und Waldwege, die in den Gemeinden der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach“ ausgebaut werden sollen. Neben Obermeitingen gehören Amberg, Hiltenfingen, Hurlach, Igling, Lamerdingen und Langerringen dazu. Um Förderanträge stellen zu können, beauftragt Obermeitingen ein Ingenieurbüro mit der Planung des Kernwegenetzausbaus.

Felsenbirnen werden am „Am Gehrenfeld" gepflanzt

Der Gemeinderat erklärte danach seine grundsätzliche Bereitschaft zur interkommunalen Kooperation mit den Gemeinden der ILE „Zwischen Lech und Wertach“ und der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Begegnungsland Lech-Wertach“. Obermeitingens Interesse besteht im Besonderen in der Erstellung eines interkommunalen digitalen Energienutzungsplans.

Neues zum Pflanzkonzept im Baugebiet Ost II: Der Gemeinderat beschloss die Bepflanzung mit Felsenbirnen an der Straße „Am Gehrenfeld“. An der Straße „Kornfeld“ sollen Hainbuchen gepflanzt werden.

Zum Schluss wurden Einbrüche am Kiosk am Badesee besprochen: Nach zwei Einbrüchen Anfang Juni hat die Gemeinde Strafanzeige erstattet. Die Lagerraumfenster werden mit Edelstahlschienen gesichert.