Die Wasserwacht Penzing ist im Retten spitze

Die Nachwuchsgruppe der Wasserwacht Penzing nimmt beim Landeswettbewerb teil. Die Prüfungen finden in verschiedenen Bereichen statt.

Die jungen Penzinger Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen der Stufe zwei (elf bis 13 Jahre) erreichten bei den bayerischen Meisterschaften in Aschaffenburg einen tollen dritten Platz. Die ebenfalls qualifizierte Stufe drei musste krankheitsbedingt die Teilnahme absagen.

In Schöllkrippen bei Aschaffenburg fand der Landeswettbewerb der Wasserwachten statt. Abgefragt wurden zunächst theoretische Kenntnisse und praktische Maßnahmen an Land. So musste zum Beispiel eine Kopfplatzwunde professionell versorgt werden. Danach stellten die Mannschaften ihre Schwimm- und Rettungskünste unter Beweis.

Mit dem Wurfsack muss man gut treffen

Anschließend waren noch Knoten und die Treffgenauigkeit beim Wurfsackwerfen gefragt. Großen Jubel gab es auch bei der Siegerehrung. Glücklich und stolz konnten Pokal und Urkunde für den dritten Platz entgegengenommen werden. „Alles in allem wieder ein Beweis für die hervorragende Arbeit unserer Gruppenleiter und Ausbilder“, freute sich Jugendleiterin Nadja Dopfer über den Erfolg. (AZ)

