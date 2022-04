Feuerwehr Penzing wählt neuen Kommandanten

Kommandantenwechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Penzing: Peter Brandenburg folgt auf Franz Weber. Was bei der Jahresversammlung besprochen wurde.

Neuwahlen standen bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Penzing an. Und diese brachten einen neuen Kommandanten. Nachdem der Vereinsvorsitzende Johannes Killer alle Gäste begrüßt hatte, konnte Kommandant Franz Weber in seinem Jahresbericht beeindruckende Zahlen vorweisen. Derzeit bilden 58 Aktive, darunter 14 Feuerwehrfrauen, die Einsatzabteilung der Penzinger Wehr, die im abgelaufenen Jahr zu 42 Einsätzen ausrücken musste. Bei fünf Bränden, 33 technischen Hilfeleistungen und vier Sicherheitswachen mussten die Penzinger ihr Können unter Beweis stellen.

Feuerwehr Penzing hat keine Nachwuchssorgen

Zu den somit 758 geleisteten Einsatzstunden wurden im Rahmen von 36 Übungen nochmals 978 Übungsstunden absolviert. Am Ende des Berichts wurden noch sechs neue Feuerwehranwärter aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr aufgenommen. Nach einem kurzen Jahresbericht des Vereinsvorsitzenden folgte der Rückblick der ersten Jugendwartin Theresa Bachmeir. Aktuell besteht die Nachwuchsgruppe aus 19 Jugendlichen, die die Grundlagen des Feuerwehrdienstes in Theorie und Praxis erlernen. Trotz der coronabedingten Erschwernisse im vergangenen Jahr konnte die Jugendfeuerwehr einige Veranstaltungen und Übungen absolvieren.

Franz Weber hört nach 18 Jahren auf

Es folgten der Kassenbericht sowie Grußworte der Gemeinde durch Bürgermeister Peter Hammer und der Kreisbrandinspektion, vertreten durch Johann Koller. Schließlich stand die Neuwahl der Kommandanten für die Penzinger Feuerwehr an. Dabei gab es einen Führungswechsel, da Franz Weber nach 18 Jahren im Dienst des stellvertretenden beziehungsweise Ersten Kommandanten sein Amt niederlegte. Von der Versammlung gewählt wurden Peter Brandenburg als Kommandant und Stefan Willig als sein Stellvertreter. Anschließend wurde der Vereinsvorstand ebenfalls neu gewählt.

Abgerundet wurde der Abend mit den Ehrungen, die diesmal natürlich besonders dem ehemaligen Kommandanten Franz Weber galten. Für seinen unermüdlichen Einsatz in der Penzinger Feuerwehr sprachen ihm alle Mitglieder der Feuerwehr, der Verein, die Kreisbrandinspektion und die Gemeinde einen besonderen Dank aus. (lt)

Lesen Sie dazu auch