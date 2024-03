Starkbierfest in Pflugdorf-Stadl bietet Kaspressknödel und "Casanova"

Die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl brachte beim Starkbierfest neben Musik auch ein Theaterstück auf die Bühne. Das Bürgerhaus war für die Veranstaltung voll besetzt.

Viel Lob ernteten die Theaterspielerinnen und -spieler der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl für ihr diesjähriges Stück „Casanova für Arme“, das sie beim Starkbierfest des Musikvereins im Bürgerhaus spielten. Im voll besetzten Saal spielte zur Begrüßung die Pflugdorf-Stadler Tanzl Musi unter der Leitung von Bernhard Grabmeier. Nachdem das Bürgerhaus seit März nicht mehr bewirtet ist, lag auch die Verpflegung der Gäste in der Hand der Musikerinnen und Musiker. Das Küchenteam bereitete Kaspressknödel, Schweinebraten und Salate nach Anleitung des Küchenchefs Florian Arnold zu und drei Bedienungen sorgten für volle Gläser bei den Gästen.

Theater beim Starkbierfest in Pflugdorf-Stadl

Ausgezeichnet wurde der Jungmusiker Ludwig Höhne, der vor Kurzem die Jungmusikerleistungsprüfung D1 des Musikbundes von Ober- und Niederbayern mit sehr gutem Erfolg ablegte und dafür das Musikerabzeichen in Bronze erhielt. Verena Erdt wurde aus der Vorstandschaft verabschiedet: Nach sechs Jahren ehrenamtlichen Engagements zunächst als Jugendsprecherin und dann als Schriftführerin, gab sie ihr Amt ab Gisela Zimmermann ab.

Gespannt erwartete das Publikum die Aufführung des Theaterstücks: Darin sollte Fabrikantentochter Lisa Meienberg (gespielt von Katharina Arnold) das Zahnbürsten-Unternehmen ihres Vaters Otto (Josef Arnold) weiterführen – am liebsten mit dessen Traum-Schwiegersohn Willi Wiederkehr (Alexander Arnold). Lisa aber steht eher auf Draufgänger und Casanovas. Der langweilige Willi passte so gar nicht in ihr Beuteschema, vielmehr schwärmte sie im Minutentakt von anderen Weiberhelden, die sie genauso schnell auch wieder abservierten. Mutter Regina (Maria Berger) hatte große Mühe, beim Hinwegtrösten über die Verflossenen den Überblick zu behalten. Daher beschloss Vater Otto, seinem Traumschwiegersohn das Image eines Casanovas zu verpassen. Er erfand eine Affäre zwischen dem braven Willi und dem Topmodel Giulia Rossini (Laura Wagner), die sich rasant im Ort herumsprach. Brenzlig wurde die Situation, als Giulias Verlobter und Boxweltmeister David Thompson (Markus Zerhoch) auftauchte, um seinen vermeintlichen Nebenbuhler zur „Rede“ zu stellen. Lisa, die Willi nun plötzlich mit ganz anderen Augen sah, verliebte sich Hals über Kopf in ihn und so fand das Drama ein glückliches Ende.

Nach dem Theaterstück ließ die Kapelle den Abend ausklingen

Kurzweilig, überzeugend und mit viel Witz meisterten die Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Rollen. Besonders anspruchsvoll war die Rolle des Vaters, der nahezu pausenlos auf der Bühne zu sehen war. Aber auch alle anderen Akteurinnen und Akteure spielten ihre Rollen souverän und so spendete das Publikum lautstark Beifall. Nach kurzer Umbaupause unterhielt die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl unter Leitung von Monika Fleschhut die Gäste noch mit traditioneller Blasmusik und ließ das Fest gemütlich ausklingen. (AZ)

