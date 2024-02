Ramsach

vor 33 Min.

Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus in Ramsach

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in Ramsach.

Am Mittwochvormittag ist in ein Einfamilienhaus in der Rainfeldstraße in Ramsach eingebrochen worden. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der oder die Täter hebelten zwischen 8.30 und 12.20 Uhr eine Terrassentür auf und durchwühlten zahlreiche Schränke und Schubladen. Dabei wurde neben Schmuck auch Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro, der Beuteschaden auf 4000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Einbruch wird ein schwarzer Audi älteren Baujahres mit Münchener Kennzeichen gesucht, dessen verdächtiger Fahrer am Mittwoch im Ortsbereich von Ramsach unterwegs war. Hinweise zum Fahrzeug oder den Fahrern nimmt die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 entgegen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Schongau Viele Verstöße bei Polizeikontrolle von Lkw und Bussen

