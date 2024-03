In der Region Landsberg steht ein ereignisreiches Musikjahr bevor

Die Musikvereine des Bezirks Lech-Ammersee tagen in Türkenfeld. Dort findet heuer ein großes Musikfest statt.

Rund 80 Vorstandsmitglieder und Musikvereinsvertreter trafen sich zur Versammlung des Bezirks Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern in Türkenfeld. Denn der Musikverein Türkenfeld ist heuer Ausrichter des 50. Bezirksmusikfestes Lech-Ammersee. Eine Auftragskomposition des Bezirksverbandes eigens für sein Jubiläum wird in Türkenfeld als Uraufführung im Gemeinschaftschor zu hören sein. Über Neuerungen aus der Blasmusikszene informierte die Bezirksvorstandschaft Lech-Ammersee.

Bezirksleiter Bernhard Weinberger eröffnete die Versammlung, der mit knapp 40 Musikvereinen über 2500 Musiker und Musikerinnen des Bezirks-Lech-Ammersee angehören. Höhepunkt des Musikerjahrs 2024 wird das 50. Bezirksmusikfest in Türkenfeld sein, das mit den Wertungsspielen am 20. und 21. April beginnt. 28 Musikgruppen stellen sich dem Urteil einer professionellen Jury. Gewertet werden konzertante Musik und traditionelle Blasmusik, wobei sich acht Ensembles der offenen Konzertwertung stellen. Hier wird das Juryurteil direkt nach dem Vortrag in Form von Punktetafeln unmittelbar angezeigt. Die übrigen Orchester erhalten ihr Ergebnis am Festsonntag im Juni. Der Zeitplan für die Wertungsspiele ist auf der Homepage des Bezirks Lech-Ammersee zu finden.

Mitte Juni wird in Türkenfeld die Musik gefeiert

Vom 13. bis 17. Juni feiert Türkenfeld die Musik. Gerhard Müller, Vorsitzender des Musikvereins Türkenfeld, stellte der Versammlung das Festprogramm für das 50. Bezirksmusikfest vor: „Wir haben tolle Musikgruppen im Bezirk Lech-Ammersee und in Türkenfeld. Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir unser Fest mit Musik unserer eigenen Ensembles feiern“. Gespannt sein dürfen Musiker und Musikerinnen sowie das Publikum auf die Uraufführung der „Bezirkshymne Lech-Ammersee“: Der Allgäuer Komponist und Arrangeur Kurt Gäble komponierte eigens für das 50. Bezirksmusikfest ein Werk, das vom Gemeinschaftschor aller anwesenden Bezirkskapellen am 16. Juni uraufgeführt wird. Gäble selbst wird die Uraufführung seines Werks dirigieren.

Der Musiker und Komponist Kurt Gäble lebt in Lauben im Unterallgäu. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Andreas Horber, Vizepräsident des Musikbundes von Ober- und Niederbayern informierte die Vereinsvertreter über den Umzug der Geschäftsstelle: Bisher in München, ist der Sitz des MON-Büros mit Geschäftsstellen-Leiterin Verena Schlecht nun in Kaufering in der Kolpingstraße zu finden. Nachfolger des Geschäftsstellen-Mitarbeiters Max Kriesmair, der im Oktober in den Ruhestand gehen wird, ist Hans Daxer aus Altenstadt.

Bezirksleiter Bernhard Weinberger kündigte für das Jahr 2025 einige Vorhaben an. Denn der Bezirksverband Lech-Ammersee feiert dann sein 70-jähriges Bestehen. Angedacht sind die Gründung eines Bezirks-Projektorchesters mit einer Probenphase im Januar und Konzert im Februar, ein Zapfenstreich mit Bezirkskapellen sowie ein großer Jubiläumsabend.

Auch die Vorbereitungen für das Bezirksjugendorchester laufen

Auch die Vorbereitungen für das 12. Bezirksjugendorchester (BJO) unter dem Motto „Klang der Alpen“ laufen bereits: Für die Probenphase Ende Oktober und die Konzerte am 2. und 3. November haben sich über 90 Jugendliche angemeldet. „Weil es im Landkreis keinen Saal beziehungsweise Halle gibt, in der wir mit so vielen Musikern und Musikerinnen vor entsprechend großem Publikum auftreten und dies auch finanzieren können, werden wir unsere Konzerte wieder in Eching am Ammersee veranstalten“, sagte Bezirksdirigent Gerhard Böck. Erstmals wird es heuer auch aufgrund der großen Publikumsnachfrage zwei Konzerte des BJO geben.

Das Programm des 50. Bezirksmusikfests in Türkenfeld:

Donnerstag. 13. Juni: "Frischer Wind im Bierzelt" mit der Ü50-Kapelle des Bezirksverbands und dem Bezirksjugendorchester Lech-Ammersee; Freitag, 14. Juni, 20 Uhr: „Night of the Drums" mit dem Hexagon Percussion Ensemble; Samstag, 15. Juni, 14 Uhr: Bezirksjugendkonzert, 18 Uhr: "Blech trifft Strom"; Sonntag, 16. Juni: Gemeinschaftschor mit Uraufführung, großer Festumzug durch Türkenfeld, Blasmusik im Bierzelt, Bekanntgabe der Wertungsspiel-Ergebnisse, 19 Uhr: Ammer Brass Company, 20 Uhr: Keller Steff Bigband; Montag, 17. Juni: „Afterwork Gaudi im Bierzelt“, "Das große Finale – Blasmusik vom Feinsten“ mit Musikerinnen und Musikern des Blasorchesters Türkenfeld und des Musikvereins Stöttwang. (AZ)