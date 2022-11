Pater Lukas Bohn verstärkt die Pfarreiengemeinschaft Lechrain

Plus Lukas Bohn ist gelernter Elektroniker. Vor Kurzem wurde der 30-Jährige zum Priester geweiht und ist nun als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Lechrain tätig.

Bevor Pater Lukas Bohn zum Priester wurde, hatte er erst einmal einen ganz "handfesten" Beruf erlernt. Bis der gelernte Elektroniker und fußballbegeisterte junge Mann über eine Pfadfindergruppe zum Orden der "Diener Jesu und Mariens" (SJM) kam – und dann seiner Bestimmung folgte. Der 30-Jährige war erst vor Kurzem zum Priester geweiht worden – seither ist er als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Lechrain, wo er zuvor bereits als Diakon tätig war.