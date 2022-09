Zukunft gesichert: SV Reichling findet doch noch einen Vorsitzenden

Plus Der SV Reichling sucht lange vergeblich nach einem neuen Vereinschef. Weil die Existenz des Vereins in Gefahr ist, meldet sich ein Bürger, den Vorsitz zu übernehmen.

Gut besucht war die Jahresversammlung des Reichlinger Sportvereins. Der spannendste Teil im Dorfgemeinschaftshaus war die Wahl des Vorsitzenden. Seit 2006 lenkte Hermann Jahl die Geschicke des Vereins, bereits seit gut vier Jahren suchte er einen Nachfolger. Da bei dem mittlerweile 621 Mitglieder starken Verein, unter ihnen sind 280 aktive, niemand dafür bereit war, wurde im Vorfeld der Versammlung die Werbetrommel gerührt – mit Erfolg.