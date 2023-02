Bei der Theatergruppe Rott ist "alles bestens geregelt"

Die Theatergruppe Rott sorgt mit ihrer Aufführung für einen unterhaltsamen Abend. Am Wochenende wird die Komödie erneut gezeigt.

Verwechslungen, Partnersuche, ein renitenter Opa, eine nervende Nachbarin und ein paar Überraschungsgäste. Auf dem Bauernhof ist einiges los. Bis es am Ende bei dem Dreiakter heißt „Alles bestens geregelt“, mit dem die Theatergruppe Rott nach zweijähriger Pause auf die Bühne zurückkehrt, gibt es einige Irrungen und Verwirrungen. Und diese sorgen bei den Beteiligten für Aufregung und bei den Zuschauern für Lachfalten.

Jungbäuerin Rosi (Angelika Hoy), die nach dem Tor ihres Mannes den Hof alleine bewirtschaftet, hat es nicht leicht. Ihr Schwiegervater, Opa Anton (Peter Schaupp), will seine Ruhe und keine Feriengäste, für die Rosi jedoch extra Fremdenzimmer eingerichtet hat. Seinen Unwillen und Ärger macht Opa Anton auch deutlich. „Entmündigt und gedemütigt“, prangt auf seinem Plakat, während er sich angekettet in Hungerstreik begibt.

Der Hungerstreik wird schnell beendet

Angesichts des leckeren Frühstücks, das Rosi vorbereitet hat, ist der Essensboykott dann aber schnell wieder beendet. Die Probleme nehmen allerdings zu, weil Rosis Mutter Klara (Traudi Salzmann) mit ihrem Putzfimmel und die geizige Nachbarin Brunhilde (Irmgard Jahl), die alles gebrauchen kann, sogar das gebrauchte Badewasser, nerven.

Für zusätzliche Aufregung sorgen der verirrte Wanderer Dr. Reinhard Kümmerlich (Bernd Unsinn), der stotternde Heiratskandidat Gustav Glitzer (Florian Rauch) sowie Postbotin Lisa (Tanja Filgertshofer), die auf der Suche nach einem Mann auf die Tipps aus der Zeitschrift „Herz-Schmerz“ setzt. Nicht einfacher wird die Lage, als sich Rosi mit ihrem ersten Urlaubsgast, dem Schriftsteller Hajo Hassmann (Andreas Wandt), wegen dessen frauenfeindlicher Sprüche anlegt und sich später auch noch dessen Freundin Sonja (Sonja Richter) dazugesellt.

Bühne ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet

Auf der von Johannes Filgertshofer und Patrick Leyer mit sehr viel Liebe zum Detail gestalteten Bühne ist so ein ständiges Kommen und Gehen. Dazwischen ist aber auch voller Körpereinsatz gefragt, wie etwa bei der Zwangsreinigung, der sich Opa Anton unterziehen muss. Lustige Wortgefechte, die ständig nörgelnde Nachbarin, ein Mofa und ein Stier sorgen für gute Unterhaltung, bis nach einigen überraschenden Wendungen - und nach knapp drei Stunden- dann doch „Alles bestens geregelt“ ist.

Dafür gab es im vollbesetzen Pfarrheim langanhaltenden Applaus, den sich die Theatergruppe Rott absolut verdient hat. Weitere Besuche des kurzweiligen Stücks von Autor Bernd Gombold sind am 3., 4. und 5. Februar mit Aufführungen am Freitag, Samstag und Sonntag noch möglich.