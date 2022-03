Rott

06:03 Uhr

Ein neues Buch berichtet über den Wandel in Rott

Plus Ein neues Heimatbuch, das die Gemeinde Rott herausgibt, behandelt die Entwicklungen der vergangenen Jahre im Lechrain-Dorf. Chronist Konrad Erhard nimmt dafür die jüngere Geschichte des Ortes unter die Lupe.

Von Manuela Schmid

Im vergangenen Vierteljahrhundert hat sich in Rott so einiges getan. In einem neuen Buch werden diese vielfältigen Veränderungen nun beleuchtet: von der Gemeinde und der Kirche über die Landwirtschaft und die bauliche Entwicklung bis hin zu Schule, Kindergarten und Vereinsleben. Das reich bebilderte Buch, das den Titel „Ein Dorf im Wandel, Rott 1996 bis heute“ trägt, wird in wenigen Wochen erscheinen. Ortschronist Konrad Erhard hat in wochenlanger und mühsamer Kleinarbeit die jüngere Geschichte Rotts unter die Lupe genommen.

