Rott

vor 20 Min.

Gaststätte Seehäusl bekommt einen Anbau

Plus Die Gemeinde ergänzt das Gebäude der Gaststätte am Engelsrieder See.

Von Uschi Schuster

Der Lagerraum ist im Keller und in der Küche sind die Verhältnisse relativ beengt. Deshalb entstand die Idee an das Gebäude der Gaststätte Seehäusl am Engelsrieder See, dass der Gemeinde Rott, einen Anbau zu erstellen. Dieses Projekt befindet sich derzeit bereist in der Bauphase. Der Rohbau des 4,5 auf 6,5 Meter großen Anbaus steht bereits. „Der wurde vom Rotter Bauhof erstellt“, berichtete Bürgermeister Fritz Schneider bei einem Ortstermin. In den nächsten Wochen folgen nun die Zimmerarbeiten am Dachstuhl, die eine Fachfirma erledigt. Der Anbau auf der Nordseite des bestehenden Gebäudes soll hauptsächlich als Lagerraum genutzt werden. Zudem wird dort eine neue Kühlzelle eingebaut. Laut Schneider gab es keine Standortalternativen.

Für den kompletten Anbau stellte die Gemeinde 40.000 Euro in den diesjährigen Haushalt. „Die werde ich aber sicher nicht brauchen“, ist Schneider zuversichtlich unter diesem Kostenansatz bleiben zu können. Die neue Kühlzelle erwarb die Gemeinde bereits im letzten Jahr. „Zu einem noch normalen bis günstigen Preis“, ergänzte Schneider. Die Zelle, die zum Einbau bereitsteht, kostete die Gemeinde rund 10.000 Euro. Der Zeitplan sieht nun vor, dass das Bauvorhaben bis Ende des Jahres komplett fertiggestellt ist.

